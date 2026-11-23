नेपाल और भारत के बीच रक्सौल-काठमांडू रेल लिंक और काठमांडू-भैरहवा-लखनऊ हवाई मार्ग पर सहमति

नेपाल और भारत के बीच रक्सौल-काठमांडू रेल लिंक और काठमांडू-भैरहवा-लखनऊ हवाई मार्ग पर क्या बनी सहमति?

लेखन गजेंद्र 08:01 pm Nov 23, 202608:01 pm

क्या है खबर?

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र (बालेन) शाह ने अपने 2 दिवसीय भारत दौरे में भारत के साथ कई समझौते किए हैं, जिसमें रेल और हवाई मार्ग को लेकर काफी चर्चा है। दोनों देशों ने रक्सौल-काठमांडू इलेक्ट्रिक ब्रॉड गेज रेलवे के फील्ड लोकेशन सर्वे (FLS) को अंतिम रूप दे दिया है। साथ ही, नेपाल और भारत काठमांडू-भैरहवा-लखनऊ हवाई मार्ग को दोतरफा बनाने पर सहमत हो गए हैं। इन दोनों रेल और हवाई मार्ग से भारत को क्या फायदा होगा? आइए, जानते हैं।