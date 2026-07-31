तत्काल टिकट के लिए पश्चिम मध्य रेलवे ला रहा टोकन सिस्टम
1 अगस्त से पश्चिम मध्य रेलवे (WCR) रिजर्वेशन काउंटर पर तत्काल टिकट बुकिंग के लिए एक नया टोकन सिस्टम लागू करने जा रहा है। इसका मुख्य मकसद है कि टिकट बुकिंग की प्रक्रिया तेज हो जाए, काउंटरों पर भीड़ कम हो और सभी को टिकट बुक करने का बराबरी का मौका मिल सके।
इस नई व्यवस्था के तहत, आपको सुबह एक तय समय पर टोकन लेना होगा, और फिर बताए गए समय पर काउंटर पर आकर अपना टिकट बुक करना होगा। इससे अब अफरा-तफरी वाली कतारों से छुटकारा मिलेगा।
तत्काल टिकट के लिए टोकन के समय और नियम
AC क्लास के लिए टोकन सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच दिए जाएंगे, और इस दौरान कुल 10 टोकन उपलब्ध रहेंगे। वहीं, नॉन-AC क्लास के लिए टोकन 9 से 9:30 बजे के बीच मिलेंगे, जिसमें 15 टोकन होंगे। टोकन लेते समय आपको एक वैध फोटो आईडी, जैसे आधार कार्ड या पासपोर्ट, साथ लाना होगा।
साथ ही, सभी यात्रियों की पूरी जानकारी बुकिंग के लिए तैयार रखनी होगी। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि टोकन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता।
जिस व्यक्ति ने टोकन लिया है, सिर्फ वही उसका इस्तेमाल कर पाएगा। अगर सभी टोकन धारकों की बुकिंग पूरी हो जाती है और सीटें खाली रह जाती हैं, तभी आम यात्रियों (वॉक-इन) को बुकिंग की अनुमति दी जाएगी। रेलवे का यह भी कहना है कि अगर जरूरत पड़ती है, तो टोकन की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है।