पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ट्रेन ने स्कूल वैन में टक्कर मारी

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ट्रेन ने स्कूल वैन में टक्कर मारी, 3 छात्रों की मौत

लेखन गजेंद्र 10:24 am Jul 17, 202610:24 am

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में शुक्रवार सुबह-सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां एक ट्रेन ने रेलवे ट्रैक पार कर रही स्कूल वैन को टक्कर मार दी। घटना के समय रेलवे क्रॉसिंग खुला हुआ था, जिससे स्कूल वैन ट्रैक पार करने की कोशिश कर रही थी, तभी ट्रेन ने जोरदार टक्कर मारी। हादसे में 3 छात्रों और एक साइकिल सवार की मौत हो गई है, जबकि कुछ लोगों की हालत गंभीर है। सभी घायल मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं।