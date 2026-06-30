पश्चिम बंगाल की तेल रिफाइनरी में नेफ्था ले जाने वाली पाइपलाइन में लगी भीषण आग

पश्चिम बंगाल: तेल रिफाइनरी की पाइपलाइन में लगी भीषण आग

लेखन गजेंद्र 10:11 am Jun 30, 202610:11 am

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल के हल्दिया जिले में मंगलवार को बड़ी दुर्घटना हुई है। यहां नेफ्था ले जाने वाली पाइपलाइन में भीषण आग लग गई , जिसमें कम से कम 20 लोग घायल हुए हैं। हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (HPL) ने घटना की पुष्टि की और कहा कि पाइपलाइन के जरिए नेफ्था को तेल रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तड़के लगी आग में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको कोलकाता पहुंचाया गया है।