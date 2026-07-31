पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा ऐलान: DA में 20 प्रतिशत बढ़ोतरी, त्योहारों से पहले मिलेगा वेतन?
देश
पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है। राज्य सरकार ने अक्टूबर 2026 का वेतन दुर्गा पूजा से ठीक पहले जारी करने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, इस अक्टूबर से महंगाई भत्ते (DA) में भी 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, जिससे त्योहारों के दौरान होने वाले खर्चों में काफी राहत मिलेगी।
केंद्र और राज्य के DA में अभी भी 42 प्रतिशत अंतर
डीए में हुई यह बढ़ोतरी बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करेगी। यह बढ़ोतरी हर कर्मचारी के वेतनमान के हिसाब से अलग-अलग होगी। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि वह जल्द ही 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
हालांकि, सरकार ने यह माना है कि केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अभी भी 42 प्रतिशत का बड़ा अंतर बना हुआ है। फिलहाल, यह बढ़ोतरी एक शुरुआती कदम है, जबकि बड़े सुधारों पर अभी भी काम जारी है।