अगले 5 दिनों में फिर तीखे होंगे गर्मी के तेवर, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम

मई में भीषण गर्मी की बजाय अंधड़-बारिश के कारण मौसम में उलटफेर देखा जा रहा है। सुबह-शाम मौसम सुहाना बना हुआ है, जबकि दाेपहर में तेज धूप निकल रही है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शुक्रवार (8 मई) को उत्तर प्रदेश और बिहार सहित 11 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्कम में भारी बारिश हो सकती है।

पूर्वानुकान 2 दिन बाद मौसम और होगा खराब IMD) के अनुसार, 10 से 13 मई के बीच उत्तर-पश्चिम भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में बारिश-अंधड़ का नया दौर शुरू होगा। इस दौरान बिजली गिरने और 40-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी मौसम खराब होने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी कई जगह भारी बारिश का अनुमान जताया गया है।

गर्मी राजधानी में फिर बढ़ेगी गर्मी पिछले दिनों मौसम में आए बदलाव से दिल्ली समेत NCR मौसम सुहावना बना हुआ था, लेकिन अब लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने 8-12 मई के बीच भीषण गर्मी पड़ने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तापमान में 2-3 डिग्री तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है। दोपहर के समय लू भी चल सकती है। आज अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है।

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लू इन राज्यों में लू को लेकर अलर्ट राजस्थान में अगले 3-4 दिनों में बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ेंगी और तापमान में 3-5 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी। 9 मई से पश्चिमी इलाके में फिर से लू की स्थिति बनने की संभावना है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में 9-10 मई से गर्मी की तीव्रता में काफी बढ़ोतरी होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 8-9 मई को तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, वहीं बिहार में भी ऐसा ही मौसम रह सकता है।

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