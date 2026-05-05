देशभर में अंधड़-बारिश से तबाही, राजस्थान के तापमान में 8 डिग्री की गिरावट

देशभर में अंधड़-बारिश से तबाही, राजस्थान के तापमान में 8 डिग्री की गिरावट
क्या है खबर?
देश के कई हिस्सों में अंधड़-बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात ने तबाही मचा रखी है। इससे उत्तर प्रदेश में 24 और बिहार में 20 लोगों की मौत हो गई, वहीं हजारों पेड़ उखड़ गए, फसलों और बिजली व्यवस्था को तगड़ा नुकसान हुआ। मौसम में बदलाव राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी हिस्से पर चक्रवात और उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु तक बादलों का लंबा ट्रफ बनने से आया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार को 14 राज्यों में बारिश-अंधड़ की चेतावनी जारी की है।
अलर्ट
इन राज्यों में बादल होंगे मेहरबान
IMD के अनुसार, उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में मानसून से पहले की गतिविधियों के चलते कहीं बूंदाबांदी तो कहीं झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। आज (5 मई) उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, तमिलनाडु और केरलम में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का भी अलर्ट है, वहीं पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी भी संभव है।
तापमान
तापमान में आई गिरावट
पिछले 24 घंटे में भी बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के राज्यों में आंधी और तेज बारिश हुई है। सोमवार को राजस्थान में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के कारण एक दिन में तापमान 8 डिग्री तक कम हो गया है। जयपुर समेत कई शहरों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री से कम रहा। हिमाचल प्रदेश के सोलन का तापमान 4.8 डिग्री तक पहुंच गया, जो मई महीने का अब तक का सबसे कम तापमान रहा है।