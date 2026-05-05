देश के कई राज्यों में आज भी अंधड़-बारिश का दौर जारी रह सकता है

देशभर में अंधड़-बारिश से तबाही, राजस्थान के तापमान में 8 डिग्री की गिरावट

क्या है खबर?

देश के कई हिस्सों में अंधड़-बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात ने तबाही मचा रखी है। इससे उत्तर प्रदेश में 24 और बिहार में 20 लोगों की मौत हो गई, वहीं हजारों पेड़ उखड़ गए, फसलों और बिजली व्यवस्था को तगड़ा नुकसान हुआ। मौसम में बदलाव राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी हिस्से पर चक्रवात और उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु तक बादलों का लंबा ट्रफ बनने से आया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार को 14 राज्यों में बारिश-अंधड़ की चेतावनी जारी की है।