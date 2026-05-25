कई शहरों में 47 डिग्री तक पहुंचा पारा, आज से शुरू हुआ नौतपा

नौतपा की शुरुआत के साथ ही सोमवार (25 मई) से देश के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर शुरू होगा। रविवार को देश के 37 शहरों में तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार समेत कई राज्यों में 26 और 27 मई को तापमान और बढ़ने की चेतावनी दी है। साथ ही पूर्वाेत्तर और दक्षिण राज्यों में मानसून पूर्व की गतिविधियां तेज होने के आसार हैं।

अलर्ट इन राज्यों में रहेगा गर्मी का जोर उत्तर प्रदेश में के पूर्वी जिलों में 26 मई तक लू चल सकती है और तापमान 46 डिग्री तक पहुंच सकता है, पश्चिमी हिस्सों में दिन के साथ रात में भी गर्म हवा परेशान करेगी। प्रदेश में 28-29 मई को कई हिस्सों में अंधड़ और बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा, राजस्थान में 30 मई तक गर्मी से राहत मिलने के आसार कम हैं, वहीं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले कुछ दिन लू का असर जारी रहेगा।

उम्मीद दिल्ली में कब मिलेगी गर्मी से राहत? दिल्ली में अभी भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने 27 मई तक लू का यलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री के करीब जा सकता है, वहीं रात का तापमान भी सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। 28 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ के असर से तेज हवा चलने, बादल छाने और हल्की बारिश होने से राहत मिल सकती है। इससे तापमान 6-8 डिग्री गिर सकता है।

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मानसून मानसून की आहट शुरू अगले 2 से 3 दिनों में मानसून दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने केरलम, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और पूर्वोत्तर भारत में मानसून पूर्व की गतिविधियों के कारण अगले 4-5 दिनों तक मूसलाधार बारिश और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा का अलर्ट जारी किया है। मध्य और उत्तर-पश्चिम राज्यों में अगले 7 दिनों तक और पूर्वी और तटीय प्रायद्वीपीय में अगले 3-5 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है।

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