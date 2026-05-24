उत्तर प्रदेश-बिहार समेत कई राज्यों में लू के साथ अंधड़-बारिश का अलर्ट

कई राज्याें में शनिवार को भीषण गर्मी और झुलसा देने वाली हवाओं के कारण पारा 44 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। महाराष्ट्र के ब्रह्मपुर में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 47.1 डिग्री दर्ज हुआ। प्राइवेट एजेंसी AQI के मुताबिक, दुनिया के 50 सबसे गर्म शहरों में भारत के 37 शामिल थे। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने रविवार को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, जम्मू-कश्मीर समेत 19 राज्यों अंधड़ और कहीं-कहीं लू चलने का अलर्ट जारी किया है।

मानसून कब दस्तक दे सकता है मानसून? IMD के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मानसून अब धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। 23 मई तक मानसून ने अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के बड़े हिस्सों को कवर कर लिया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में इसके और आगे बढ़ने के हालात बन रहे हैं। इसका असर केरलम, लक्षद्वीप, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में देखने को मिल सकता है, जिसके कारण उन जगहों पर तेज बारिश की संभावना बनी हुई है।

अंधड़-बारिश इन राज्यों में अंधड़-बारिश का अलर्ट उत्तर प्रदेश में आज पश्चिमी हिस्सों में आंधी-तूफान के साथ बारिश देखने को मिल सकती है, वहीं पूर्वी इलाकों में लू की स्थिति बनती दिख रही है। प्रदेश के 10 जिलों में लू का रेड और 22 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के 18 जिलों में गर्म हवा झुलसाएगी, वहीं बिहार के 4 जिलों में लू चलने और 5 जिलों में बूंदाबांदी होने के आसार हैं। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है।

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राहत राजधानी में अगले 2 दिन लू करेगी परेशान दिल्ली में शनिवार को हल्की बारिश से सुबह मौसम सुहावना हो गया, लेकिन दिन में धूप निकलने के बाद गर्मी का प्रकोप तेज हो गया है। IMD ने आज राजधानी में कई जगह लू चलने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। अगले 2 दिन तक गर्म हवाएं परेशान करेंगी, लेकिन 25 मई को मौसम थोड़ा बदल सकता है। इस दौरान तेज हवा चलने और हल्की बारिश होने की संभावना है।

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