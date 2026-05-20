भीषण गर्मी की चपेट में उत्तर भारत, बांदा तीसरे दिन सबसे गर्म शहर
क्या है खबर?
पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने से उत्तर भारत में शुष्क और गर्म हवा का प्रभाव काफी बढ़ गया है। इसके चलते ज्यादातर हिस्सों में मंगलवार इस साल अब तक की सबसे ज्यादा गर्मी वाला दिन रहा। उत्तर प्रदेश का बांदा पूरी दुनिया में सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री दर्ज किया गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत में अगले 5-6 दिन तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है।
रिकॉर्ड
यहां पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी
IMD के अनुसार, मंगलवार को देश के 22 शहरों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में प्रचंड़ गर्मी देखने को मिल रही है, जहां बांदा लगातार तीसरे दिन सबसे गर्म शहर रहा। इतिहास में दूसरी बार तापमान 48 डिग्री के पार गया है। 2019 में 48.1 डिग्री और 2022 में 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। लू को लेकर प्रदेश के 11 जिलों में रेड, 14 में ऑरेंज और 28 में यलो अलर्ट जारी किया है।
अलर्ट
इन राज्यों में अगले कुछ दिन मुश्किल भरे
दिल्ली में मंगलवार को भीषण गर्मी ने लोगों को झुलसा दिया। इस दौरान अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री दर्ज किया गया, जो 2 साल का सबसे अधिक तापमान है। राजधानी समेत NCR में 22 मई तक लू का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र और गुजरात में अगले कुछ दिनों तक लू चलने की संभावना जताई है। मध्य भारत के ऊपर विशाल चक्रवात बनने से ऐसा मौसम बना हुआ है।
बारिश
यहां बारिश से मिलेगी राहत
एक तरफ भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं 13 राज्यों के कुछ हिस्सों में आंधड़-बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, सिक्किम और आंध्र प्रदेश में मौसम खराब हो सकता है। बिहार में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी हवा चल सकती हैं। प्रदेश में 25 मई तक ऐसा ही मौसम बना रह सकता है। इसके अलावा, झारखंड में भी अंधड़-बारिश का अनुमान है।