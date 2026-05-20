भीषण गर्मी की चपेट में उत्तर भारत, बांदा तीसरे दिन सबसे गर्म शहर

रिकॉर्ड यहां पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी IMD के अनुसार, मंगलवार को देश के 22 शहरों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में प्रचंड़ गर्मी देखने को मिल रही है, जहां बांदा लगातार तीसरे दिन सबसे गर्म शहर रहा। इतिहास में दूसरी बार तापमान 48 डिग्री के पार गया है। 2019 में 48.1 डिग्री और 2022 में 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। लू को लेकर प्रदेश के 11 जिलों में रेड, 14 में ऑरेंज और 28 में यलो अलर्ट जारी किया है।

अलर्ट इन राज्यों में अगले कुछ दिन मुश्किल भरे दिल्ली में मंगलवार को भीषण गर्मी ने लोगों को झुलसा दिया। इस दौरान अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री दर्ज किया गया, जो 2 साल का सबसे अधिक तापमान है। राजधानी समेत NCR में 22 मई तक लू का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र और गुजरात में अगले कुछ दिनों तक लू चलने की संभावना जताई है। मध्य भारत के ऊपर विशाल चक्रवात बनने से ऐसा मौसम बना हुआ है।

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