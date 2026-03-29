अंधड़-बारिश के साथ 7 राज्यों में गिरेंगे ओले, बदलेगा मौसम का मिजाज

मार्च का समापन और अप्रैल की शुरुआत भीषण गर्मी की बजाय सुहाने मौसम से होती दिख रही है। पश्चिमी विक्षोभ ने ज्यादातर राज्यों में इस महीने गर्मी पर ब्रेक लगा दिए हैं। इस कारण अभी तक लोगों को AC-कूलर की ठंडी हवा की आवश्यकता महसूस नहीं हुई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने रविवार को दिल्ली, राजस्थान समेत 13 राज्यों में बारिश और अंधड का अलर्ट जारी किया है। साथ ही 7 राज्यों में ओले गिरने की संभावना है।

ओलावृष्टि इन राज्यों में आज ओले गिरने की संभावना पश्चिमी विक्षोभ का असर राजस्थान में ज्यादा देखने को मिल रहा है। प्रदेश के जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और अजमेर संभागों में अंधड़ के साथ ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है। यहां 31 मार्च तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। बिहार के 12 जिलों में आंधी-बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में बूंदाबांदी होने के आसार हैं।

मौसम दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली समेत NCR इलाके में रविवार (29 मार्च) काे मौसम सुहाना रहेगा। सुबह मौसम साफ रहेगा, लेकिन दोपहर को बादल छाने के साथ बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ जगह ओले भी गिर सकते हैं। आज अधिकतम तापमान 30-32 और न्यूनतम तापमान 20-22 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। 31 मार्च तक हल्की बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। पंजाब और हरियाणा में भी 29-30 मार्च को ऐसा ही मौसम रहेगा।

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