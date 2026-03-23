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दिल्ली से लेकर राजस्थान तक गर्मी पर लगा ब्रेक, सुबह-सुबह बिगड़ा मौसम
दिल्ली और राजस्थान में आज सुबह हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया है

दिल्ली से लेकर राजस्थान तक गर्मी पर लगा ब्रेक, सुबह-सुबह बिगड़ा मौसम

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Mar 23, 2026
09:36 am
क्या है खबर?

पश्चिमी विक्षोभ ने पूरे देश में मौसम का मिजाज बदल दिया है, जिससे लगने लगा है कि मार्च में ही मानसून की बारिश शुरू हो गई है। जहां इस महीने में गर्मी पसीने छुड़ानी चाहिए, वहां सर्द हवाएं कंपकंपी छुड़ा रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोमवार सुबह तूफानी बारिश से मौसम बिगड़ गया, जबकि दिल्ली समेत NCR इलाके में बूंदाबांदी देखी गई। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आज भी कई राज्यों में अंधड़-बारिश का अलर्ट जारी किया है।

बारिश 

सुबह से ही बदल गया मौसम का मिजाज

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आज सुबह राजधानी जयपुर में मौसम पूरी तरह बदल गया। सुबह अचानक से बादल छाए और तूफानी बारिश शुरू हो गई। इसके अलावा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, चुरू, सीकर, नगौर और आस-पास के जिलों में बादल बरसने के आसार हैं। राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2-8 डिग्री तक कम है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और बिहार में मौसम साफ रहेगा। कुछ इलाकों में गर्म हवाएं भी चल सकती है।

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जयपुर में आज सुबह हुई बारिश 

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राहत 

राजधानी में गर्मी से मिली राहत 

दिल्ली में सुबह से बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवा चलने के साथ मौसम सुहाना हो गया है। राजधानी के अलावा नोएडा, गुरूग्राम, गाजियाबाद में आज सुबह हल्की बारिश भी हुई है। आज अधिकतम तापमान 29-32 डिग्री और न्यूनतम 14-15 डिग्री के करीब बना रह सकता है। हवाओं की रफ्तार 20-25 किमी/घंटा होने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं, जिससे तापमान में गिरावट आई है।

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दिल्ली के कई इलाकों में सुबह हुई बूंदाबांदी 

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