दिल्ली से लेकर राजस्थान तक गर्मी पर लगा ब्रेक, सुबह-सुबह बिगड़ा मौसम

बारिश

सुबह से ही बदल गया मौसम का मिजाज

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आज सुबह राजधानी जयपुर में मौसम पूरी तरह बदल गया। सुबह अचानक से बादल छाए और तूफानी बारिश शुरू हो गई। इसके अलावा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, चुरू, सीकर, नगौर और आस-पास के जिलों में बादल बरसने के आसार हैं। राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2-8 डिग्री तक कम है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और बिहार में मौसम साफ रहेगा। कुछ इलाकों में गर्म हवाएं भी चल सकती है।