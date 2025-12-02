मौसम अपडेट: बेहद खराब श्रेणी में दिल्ली की हवा, इन राज्यों में आज होगी भारी बारिश 

चक्रवात चक्रवात के असर से भारी बारिश का अलर्ट चक्रवात दितवाह इस समय तमिलनाडु-पुडुचेरी तटों के पास है, जिसके चलते मंगलवार (2 दिसंबर) को तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। चेन्नई और तिरुवल्लुर में बहुत भारी बारिश की संभावना के चलते कई जिलों में स्कूलों की छुट्‌टी घोषित की गई है। सोमवार को बारिश के चलते चेन्नई एयरपोर्ट से 10 उड़ानें रद्द की गईं। कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है।

चेन्नई में चक्रवात का दिख रहा असर

बर्फबारी पहाड़ी राज्यों में जमने लगा पानी हिमाचल प्रदेश में शीतलहर जैसे हालात बने हुए है। राज्य के 24 शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से नीचे गिर गया है, जबकि ताबो का न्यूनतम तापमान माइनस 5.2 डिग्री तक गिर गया। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पाला पड़ने से ठंड बढ़ गई है। राज्य के 4 धामों में तापमान माइनस 12 डिग्री नीचे चला गया है। जम्मू-कश्मीर के शोपियां में बर्फ जमने लगी है। इस दौरान सड़कों पर 2-3 इंच बर्फ जमी नजर आ रही है।

शीतलहर इन राज्यों में चलेगी शीतलहर राजस्थान में 3-5 दिसंबर के बीच चूरू, झुंझुनूं और सीकर में शीतलहर चलने का यलो अलर्ट है। IMD के अनुसार, इस बार प्रदेश में दिसंबर-फरवरी के बीच प्रदेश कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश में 5-6 दिसंबर से तेज सर्दी के साथ शीतलहर चलने के आसार हैं। मंगलवार से रात के पारे में 2-3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। बिहार में मंगलवार सुबह 8 शहरों में कोहरा छाया हुआ है, जिससे ठिठुरन महसूस हुई।