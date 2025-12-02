मौसम अपडेट: बेहद खराब श्रेणी में दिल्ली की हवा, इन राज्यों में आज होगी भारी बारिश
क्या है खबर?
दिसंबर शुरू होते ही उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। कई जगह कोहरा छाने के साथ-साथ सर्द हवाओं ने लोगों को कंपकंपा दिया है। दक्षिणी राज्यों में चक्रवात दितवाह के कारण बारिश का दौर जारी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र में दिसंबर-फरवरी के बीच इस बार 10 दिनों तक शीतलहर का प्रकोप रहने का अनुमान जताया है, जो आमतौर पर 4-5 दिन रहता है।
चक्रवात
चक्रवात के असर से भारी बारिश का अलर्ट
चक्रवात दितवाह इस समय तमिलनाडु-पुडुचेरी तटों के पास है, जिसके चलते मंगलवार (2 दिसंबर) को तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। चेन्नई और तिरुवल्लुर में बहुत भारी बारिश की संभावना के चलते कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। सोमवार को बारिश के चलते चेन्नई एयरपोर्ट से 10 उड़ानें रद्द की गईं। कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है।
ट्विटर पोस्ट
चेन्नई में चक्रवात का दिख रहा असर
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu | Gusty winds and waterlogging in several parts of Chennai post Cyclone Ditwah effect pic.twitter.com/87JMsSh0PN— ANI (@ANI) December 2, 2025
बर्फबारी
पहाड़ी राज्यों में जमने लगा पानी
हिमाचल प्रदेश में शीतलहर जैसे हालात बने हुए है। राज्य के 24 शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से नीचे गिर गया है, जबकि ताबो का न्यूनतम तापमान माइनस 5.2 डिग्री तक गिर गया। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पाला पड़ने से ठंड बढ़ गई है। राज्य के 4 धामों में तापमान माइनस 12 डिग्री नीचे चला गया है। जम्मू-कश्मीर के शोपियां में बर्फ जमने लगी है। इस दौरान सड़कों पर 2-3 इंच बर्फ जमी नजर आ रही है।
शीतलहर
इन राज्यों में चलेगी शीतलहर
राजस्थान में 3-5 दिसंबर के बीच चूरू, झुंझुनूं और सीकर में शीतलहर चलने का यलो अलर्ट है। IMD के अनुसार, इस बार प्रदेश में दिसंबर-फरवरी के बीच प्रदेश कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश में 5-6 दिसंबर से तेज सर्दी के साथ शीतलहर चलने के आसार हैं। मंगलवार से रात के पारे में 2-3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। बिहार में मंगलवार सुबह 8 शहरों में कोहरा छाया हुआ है, जिससे ठिठुरन महसूस हुई।
वायु प्रदूषण
खराब श्रेणी में है दिल्ली की हवा
दिल्ली में 2 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक पहुंच सकता है। इस सप्ताह में यह 5 डिग्री तक गिर सकता है, जबकि अधिकतम 20 डिग्री से नीचे जा सकता है। इस दौरान शीतलहर चलने की संभावना है। राजधानी में मंगलवार सुबह 7 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 333 दर्ज किया गया, जो हवा की बेहद खराब श्रेणी में आता है। समीपवर्ती उत्तर प्रदेश में भी 2-3 दिसंबर को न्यूनतम तापमान में गिरावट आने के संकेत हैं।