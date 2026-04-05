कई राज्यों में बारिश-ओलावृष्टि के कारण फसलों को नुकसान हो रहा है

देशभर में जारी है अंधड़-बारिश और ओलावृष्टि का कहर, फसलें हो रही बर्बाद

क्या है खबर?

पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर भारत में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। भीषण गर्मी वाले दिनों में मौसम सुहाना बना हुआ है। दूसरी तरफ किसानों के लिए आफत आ गई है। खेतों में खड़ी फसल बारिश-ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हो रही है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आज जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है, जबकि कुछ जगह ओले गिर सकते हैं।