देशभर में बदला मौसम का मिजाज, 13 राज्यों में अंधड़-बारिश का अलर्ट

कारण इस कारण आया मौसम में बदलाव IMD के अनुसार, हरियाणा से मणिपुर तक फैली ट्रफ लाइन उत्तर और पूर्वी भारत के मौसम का मिजाज बिगाड़ रही है, वहीं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के आस-पास बने सिस्टम के कारण आंधड़ और बारिश का असर देखा जा रहा है। 2 मई से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे तापमान और गिरवट आने की संभावना है। आज मेघालय में तेज हवाओं के साथ अत्यधिक बारिश हो सकती है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन की आशंका है।

राहत राजधानी में सुबह-सुबह बरसी राहत दिल्ली में बुधवार सुबह बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इस दौरान 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं, जिससे तापमान में 3-4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में धूल भरी आंधी चलने और कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है, वहीं जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तेज हवाओं के साथ बारिश और ऊंचाई पर बर्फबारी हो सकती है।

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ट्विटर पोस्ट दिल्ली में सुबह तेज हवा के साथ हुई बारिश #WATCH | Visuals from the India Gate after Delhi woke up to a pleasant change in weather with strong winds and rain. pic.twitter.com/nykZ6aSMDG — ANI (@ANI) April 29, 2026

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