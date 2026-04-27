भीषण गर्मी के कारण दोपहर के वक्त सड़कें सूनी नजर आती हैं

3 दिनों तक जारी रहेगा भीषण लू का प्रकोप, इन राज्यों में बारिश से मिलेगी राहत

क्या है खबर?

उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश शहरों का तापमान 40-46 डिग्री के बीच बना हुआ है, वहीं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के 7 शहरों में रविवार को तापमान 46 डिग्री के ऊपर चला गया। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले 3 दिनों तक कई राज्यों में लू का प्रकोप जारी रहने का अनुमान जताया है। दूसरी तरफ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में जारी बारिश का असर एक सप्ताह तक जारी रहने के आसार हैं।