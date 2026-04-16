12 राज्यों में आज लगेंगे लू के थपेड़े, जानिए दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम

12 राज्यों में आज लगेंगे लू के थपेड़े, जानिए दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम
क्या है खबर?
देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जबकि दक्षिण राज्यों में प्री-मानसून की गतिविधियों के कारण थोड़ी राहत है। बुधवार को महाराष्ट्र के अकोला में सबसे अधिक 44.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने गुरुवार को मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ सहित 11 राज्यों में लू चलने की संभावना जताई है, वहीं पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी होने के आसार हैं।
तापमान
इन राज्यों में बढ़ेगा तापमान
राजस्थान में बुधवार को बाड़मेर का तापमान 42.8 डिग्री तक पहुंच गया, वहीं कई जगहों पर रात का तापमान 29 डिग्री तक दर्ज किया गया। 17-18 अप्रैल को पश्चिमी जिलों में इसके 44 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में अलगे 4-5 दिनों में अधिकतम तापमान 3-4 डिग्री और रात का 2-3 डिग्री बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश के भी कई शहरों में तापमान 40 डिग्री के आस-पास पहुंच गया, वहीं बिहार में भी आज मौसम शुष्क रहेगा।
लू-बारिश
कहीं चलेगी लू तो कहीं बरसेगी बारिश
IMD के अनुसार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, ओडिशा, पश्चिमी राजस्थान, झारखंड, उत्तरी कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात के तटीय इलाके, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 16-19 अप्रैल के बीच लू चलने की संभावना है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और पंजाब में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान जताया है।
गर्मी
राजधानी में तेज होगा गर्मी का असर
दिल्ली समेत NCR इलाके में 16 अप्रैल को प्रचंड गर्मी पड़ने की संभावना है। इस दौरान राजधानी का अधिकतम तापमान 39-40 डिग्री के बीच और न्यूनतम 26 डिग्री रहने की संभावना है। दोपहर में 15 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, 17 अप्रैल से बादल छाएंगे और कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। आने वाले दिनों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचने की भी आशंका जताई गई है।