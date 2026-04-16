12 राज्यों में आज लगेंगे लू के थपेड़े, जानिए दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम

तापमान इन राज्यों में बढ़ेगा तापमान राजस्थान में बुधवार को बाड़मेर का तापमान 42.8 डिग्री तक पहुंच गया, वहीं कई जगहों पर रात का तापमान 29 डिग्री तक दर्ज किया गया। 17-18 अप्रैल को पश्चिमी जिलों में इसके 44 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में अलगे 4-5 दिनों में अधिकतम तापमान 3-4 डिग्री और रात का 2-3 डिग्री बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश के भी कई शहरों में तापमान 40 डिग्री के आस-पास पहुंच गया, वहीं बिहार में भी आज मौसम शुष्क रहेगा।

लू-बारिश कहीं चलेगी लू तो कहीं बरसेगी बारिश IMD के अनुसार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, ओडिशा, पश्चिमी राजस्थान, झारखंड, उत्तरी कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात के तटीय इलाके, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 16-19 अप्रैल के बीच लू चलने की संभावना है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और पंजाब में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान जताया है।

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