दिल्ली से बिहार तक चढ़ने लगा पारा, इन राज्यों में लू चलने का अलर्ट

उत्तर-पश्चिम भारत में सूरज की तपिश से गर्मी झुलसाने लगी है। पिछले दिनों हुई बारिश का दौर थमने के बाद अब तापमान में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। पहाड़ी और दक्षिण राज्यों में बादल मेहरबान हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों में तापमान 6-8 डिग्री तक बढ़ने का अनुमान जताया है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल समेत 12 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट है।

तापमान इन राज्यों में 40 डिग्री के पार जाएगा तापमान मौसम साफ रहने से रविवार को उत्तर प्रदेश में तापमान 40 डिग्री से तक पहुंच सकता है, वहीं बिहार में भी भीषण गर्मी पड़ने के आसार हैं। राजस्थान के पश्चिमी जिले जैसलमेर, बीकानेर में तापमान 42-44 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। इसके साथ ही लू चलने की संभावना बनी हुई है। 15 अप्रैल को मध्य प्रदेश में नया सिस्टम एक्टिव होगा, जिससे राज्य में गर्मी बढ़ेगी, वहीं छत्तीसगढ़ में भी अगले 5 दिनों में लू चलने के आसार हैं।

गर्मी राजधानी में भी सताने लगी गर्मी दिल्ली समेत NCR में आज सुबह से ही धूप ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। यहां अधिकतम तापमान 38-40 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। दोपहर के समय गर्म हवाओं के थपेड़े लू जैसा अहसास कराएंगे। इस दौरान कुछ जगह हल्के बादल छाए रहने और 15-20 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चलने के कारण थोड़ी राहत रहेगी। पंजाब और हरियाणा में भी गर्मी का प्रकोप चरम पर रहेगा। यहां पारा 41 डिग्री तक जा सकता है।

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