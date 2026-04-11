दिल्ली से राजस्थान तक चढ़ने लगा पारा, पहाड़ी राज्यों में बारिश-बर्फबारी से मौसम सुहाना

अप्रैल के दूसरे सप्ताह में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पहला सप्ताह अंधड़-बारिश और ओलावृष्टि के कारण राहत भरा रहा था, लेकिन अब पारा चढ़ने लगा है। राजस्थान में तापमान 37 डिग्री के ऊपर निकल गया है और 1-2 दिन में 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान बढ़ने के आसार हैं, वहीं 11 राज्यों में तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।

तापमान इन राज्यों में तेजी से बढ़ रहा तापमान राजस्थान के पश्चिमी जिलों का तापमान 3 डिग्री तक बढ़ गया है। शुक्रवार को बाड़मेर में पारा 37.5 डिग्री तक पहुंच गया। आज कुछ शहरों में बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना कम है। अगले सप्ताह तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकता है और लू चलने के आसार हैं। मध्य प्रदेश के कई शहरों में तापमान 5 डिग्री तक इजाफा हुआ है, वहीं उत्तर प्रदेश में गर्मी बढ़ने के साथ कुछ जगह अंधड़-बारिश होने के आसार हैं।

गर्मी दिल्ली में भी परेशान करने लगी गर्मी दिल्ली समेत NCR इलाके में अब मौसम का मिजाज बदल गया है। पिछले दिनों बारिश-अंधड़ से मिली राहत के बाद अब गर्मी सताने लगी है। सुबह से ही धूप और बादल देखने को मिलेंगे और सतही हवाएं चलने से धूप की तल्खी कम महसूस होगी। आज न्यूनतम तापमान 19 और अधिकतम 35 डिग्री रह सकता है। समीपवर्ती पंजाब में तापमान 35-37 डिग्री और हरियाणा में 37-39 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं। इससे लू चलने की स्थिति बन सकती है।

Advertisement