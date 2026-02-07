पहाड़ी राज्यों में अलगे 3 दिनों में बारिश-बर्फबारी होने का अनुमान है

पहाड़ों पर होने वाली बारिश-बर्फबारी से फिर बिगड़ेगा मौसम, जानिए आपके शहर का हाल

क्या है खबर?

उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। दिन के समय तेज धूप के कारण गर्मी का अहसास बढ़ गया है, लेकिन सुबह-शाम के वक्त गलन बरकरार है। इसके साथ ही कई जगह हल्का कोहरा नजर आ रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, जिससे 9-11 फरवरी के बीच जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश-बर्फबारी की संभावना है। इससे मैदानी इलाकों में सर्दी का जोर बढ़ेगा।