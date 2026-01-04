LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / उत्तर भारत में बर्फबारी, कोहरा और शीतलहर की मार, मौसम विभाग ने दी चेतावनी 
उत्तर भारत के कई शहरों में कोहरे के साथ शीतलहर का प्रकोप बढ़ा हुआ है

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Jan 04, 2026
09:45 am
क्या है खबर?

पश्चिमी विक्षोभ गुजरने के बाद अब पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने मैदानी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के कारण तापमान जमाव बिंदु से नीचे पहुंच गया, जिससे नदी-नालों का पानी जम गया। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, चंड़ीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। दूसरी तरफ तामिलनाडु, असम-मेघालय, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में बारिश होने की संभावना है।

कोहरा 

इन राज्यों में रहेगा घना कोहरा 

राजस्थान में रविवार को 5 जिलों में शीतलहर और 9 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के माउंट आबू में लगातार दूसरे दिन पारा शून्य डिग्री पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में इस सीजन में पहली बार पूरे दिन घना कोहरा रहा। मौसम विभाग ने अगले 15 दिन शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। बिहार के सभी 38 जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। धीरे-धीरे शीतलहर चलना शुरू होगी, जिससे ठिठुरन बढ़ेगी।

बिहार में कोहरे से दृश्यता हुई कमजोर 

बर्फबारी 

बर्फबारी से पहाड़ों पर गिरा तापमान 

पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। इस दौरान उन्हें कड़ाके की ठंड झेलनी पड़ रही है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में 5-6 जनवरी को हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तरकाशी के गंगोत्री क्षेत्र में न्यूनतम तापमान माइनस 22 डिग्री पहुंचने से भागीरथी नदी और कई नाले पूरी तरह बर्फ में तब्दील हो गए। हिमाचल प्रदेश के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 7 डिग्री नीचे रहा।

बर्फबारी देखने पहुंचे सैलानी 

प्रदूषण 

राजधानी में शीतलहर के साथ प्रदूषण का प्रकोप

नए साल में दिल्ली NCR के लोगों के लिए ठंड और प्रदूषण की परेशानी कम नहीं हुई है। राजधानी में रविवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 297 दर्ज किया गया। IMD के अनुसार, रविवार को न्यूनतम तापमान 6-8 डिग्री के बीच रह सकता है। सुबह मध्यम से घना कोहरा छाने की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है। कोहरे के कारण कई उड़ानें प्रभावित हुई, वहीं सड़क पर गाड़ियाें की रफ्तार कम हो गई।

