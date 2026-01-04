उत्तर भारत में बर्फबारी, कोहरा और शीतलहर की मार, मौसम विभाग ने दी चेतावनी 

पश्चिमी विक्षोभ गुजरने के बाद अब पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने मैदानी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के कारण तापमान जमाव बिंदु से नीचे पहुंच गया, जिससे नदी-नालों का पानी जम गया। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, चंड़ीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। दूसरी तरफ तामिलनाडु, असम-मेघालय, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में बारिश होने की संभावना है।

कोहरा इन राज्यों में रहेगा घना कोहरा राजस्थान में रविवार को 5 जिलों में शीतलहर और 9 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के माउंट आबू में लगातार दूसरे दिन पारा शून्य डिग्री पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में इस सीजन में पहली बार पूरे दिन घना कोहरा रहा। मौसम विभाग ने अगले 15 दिन शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। बिहार के सभी 38 जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। धीरे-धीरे शीतलहर चलना शुरू होगी, जिससे ठिठुरन बढ़ेगी।

ट्विटर पोस्ट बिहार में कोहरे से दृश्यता हुई कमजोर #WATCH | Bihar | Dense fog envelopes Patna as cold wave prevails throughout the city pic.twitter.com/kmmpeufwKr — ANI (@ANI) January 4, 2026

बर्फबारी बर्फबारी से पहाड़ों पर गिरा तापमान पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। इस दौरान उन्हें कड़ाके की ठंड झेलनी पड़ रही है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में 5-6 जनवरी को हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तरकाशी के गंगोत्री क्षेत्र में न्यूनतम तापमान माइनस 22 डिग्री पहुंचने से भागीरथी नदी और कई नाले पूरी तरह बर्फ में तब्दील हो गए। हिमाचल प्रदेश के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 7 डिग्री नीचे रहा।

ट्विटर पोस्ट बर्फबारी देखने पहुंचे सैलानी #WATCH |Jammu and Kashmir | Bhaderwah valley receives fresh snowfall. The entire area is covered in a blanket of snow. Tourists are enjoying the snowfall. pic.twitter.com/PhNv4g2PPO — ANI (@ANI) January 4, 2026