उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में आज बारिश होने की संभावना है

5 राज्यों में बारिश के साथ अंधड़ चलने का अलर्ट, कई शहरों में पड़ेगी भीषण गर्मी

क्या है खबर?

होलिका दहन के साथ ही देशभर में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। अधिकांश हिस्सों में सर्दी का असर लगभग खत्म नजर आ रहा है और गर्मी पैर पसारने लगी है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बारिश और अंधड़ की संभावना है। दूसरी तरफ, 7-9 मार्च के बीच हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी हो सकती है।