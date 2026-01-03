घने कोहरे से उत्तर भारत में जनजीवन अस्त-व्यस्त, पहाड़ों पर बर्फबारी का कहर 

पश्चिमी विक्षोभ और पछुआ हवाओं के कारण उत्तर भारत कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। नए साल में पहली बार राजस्थान के माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु पर आ गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 12 राज्यों में अगले 3 दिन तक घना कोहरा रहेगा। दूसरी तरफ तमिलनाडु और पुडुचेरी में अलग-अलग जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान जताया गया है।

बर्फबारी पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। अगले कुछ दिनों ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। जम्मू-कश्मीर के पुंछ में पीर पंजाल रेंज में भारी हिमपात जारी है, जिससे क्षेत्र की कई सड़कें बर्फ से ढक गई हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। उत्तराखंड के 7 शहरों में तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया, जबकि बद्रीनाथ में माइनस 13 डिग्री दर्ज किया गया।

J&K | Operation to clear snow underway on war-footing at Mughal Road Peer Ki Gali. The operation is being undertaken by the 79th Border Roads Construction Company (RCC) of the Border Roads Organisation (BRO). (02.01)



(Source: 79th RCC)

कोहरा कई जगह दृश्यता हुई कमजोर ओडिशा में अगले 5-7 दिनों तक सुबह-शाम बहुत घना कोहरा बने रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान, उत्तर मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत में अगले 4-5 दिनों तक धुंध का असर दिख सकता है। बिहार में 4-5 जनवरी को कुछ इलाकों में कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है। हरियाणा और चंडीगढ़ में 3-6 जनवरी तक, पंजाब में 4-6 जनवरी तक ठंड बढ़ सकती है। राजस्थान में 8-9 जनवरी को शीतलहर के हालात बनने की संभावना जताई गई है।

Bihar | Amid an intensifying cold wave, a layer of fog engulfed the city of Patna this morning. Visuals from Boring Road



January 3, 2026