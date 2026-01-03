घने कोहरे से उत्तर भारत में जनजीवन अस्त-व्यस्त, पहाड़ों पर बर्फबारी का कहर 

घने कोहरे से उत्तर भारत में जनजीवन अस्त-व्यस्त, पहाड़ों पर बर्फबारी का कहर
क्या है खबर?
पश्चिमी विक्षोभ और पछुआ हवाओं के कारण उत्तर भारत कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। नए साल में पहली बार राजस्थान के माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु पर आ गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 12 राज्यों में अगले 3 दिन तक घना कोहरा रहेगा। दूसरी तरफ तमिलनाडु और पुडुचेरी में अलग-अलग जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान जताया गया है।
बर्फबारी
पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर
पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। अगले कुछ दिनों ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। जम्मू-कश्मीर के पुंछ में पीर पंजाल रेंज में भारी हिमपात जारी है, जिससे क्षेत्र की कई सड़कें बर्फ से ढक गई हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। उत्तराखंड के 7 शहरों में तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया, जबकि बद्रीनाथ में माइनस 13 डिग्री दर्ज किया गया।
ट्विटर पोस्ट
बर्फबारी से सड़कों पर यातायात प्रभावित
#WATCH | J&K | Operation to clear snow underway on war-footing at Mughal Road Peer Ki Gali. The operation is being undertaken by the 79th Border Roads Construction Company (RCC) of the Border Roads Organisation (BRO). (02.01)— ANI (@ANI) January 3, 2026
(Source: 79th RCC) pic.twitter.com/DOEwPVPQWz
कोहरा
कई जगह दृश्यता हुई कमजोर
ओडिशा में अगले 5-7 दिनों तक सुबह-शाम बहुत घना कोहरा बने रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान, उत्तर मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत में अगले 4-5 दिनों तक धुंध का असर दिख सकता है। बिहार में 4-5 जनवरी को कुछ इलाकों में कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है। हरियाणा और चंडीगढ़ में 3-6 जनवरी तक, पंजाब में 4-6 जनवरी तक ठंड बढ़ सकती है। राजस्थान में 8-9 जनवरी को शीतलहर के हालात बनने की संभावना जताई गई है।
ट्विटर पोस्ट
बिहार में दिखा घना कोहरा
#WATCH | Bihar | Amid an intensifying cold wave, a layer of fog engulfed the city of Patna this morning.— ANI (@ANI) January 3, 2026
Visuals from Boring Road pic.twitter.com/pvlObehkse
परेशानी
राजधानी में रहेगी शीत दिवस की स्थिति
दिल्ली NCR में शनिवार को सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाया रह सकता है, जिससे कुछ इलाकों में दृश्यता बेहद कम रहने की संभावना है। इससे उड़ानों पर बुरा असर पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री तक गिरावट आ सकती है, जिससे सुबह और देर रात ठंड का असर और तेज होगा। इसके चलते राजधानी सहित हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में शीत दिवस और शीतलहर की स्थिति रह सकती है।