पहाड़ों की बर्फबारी से शीतलहर के आगोश में उत्तर भारत, कई शहरों में छाया कोहरा 

पहाड़ों की बर्फबारी से शीतलहर के आगोश में उत्तर भारत, कई शहरों में छाया कोहरा
क्या है खबर?
पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण नए साल से पहले पर्यटकों का जमावड़ा लग गया है। मैदानी इलाकों में सर्दी का असर तेज हो गया है। कई शहरों में तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में शीतलहर और कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इस कारण दृश्यता कमजोर रह सकती है।
बर्फबारी
नए साल पर बढ़ेगी बर्फबारी
हिमाचल प्रदेश के ऊंचे दर्रों में शुक्रवार को ताजा बर्फबारी हुई, वहीं मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा परेशानी का सबब बना हुआ है। यहां 30 दिसंबर के बाद बर्फ गिरने और अगले 3 दिन घना कोहरा रह सकता है। कश्मीर घाटी में शुक्रवार को दिनभर मौसम खुला रहा, लेकिन शीतलहर जारी रही। नए साल पर श्रीनगर समेत घाटी के अधिकांश निचले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तराखंड में भी 3 दिन के लिए कोहरे का यलो अलर्ट है।
कोहरा
कई शहरों में घना कोहरा छाया
मौसम विभाग के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में कोहरे के साथ सर्द उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है, जिससे कोल्ड-डे जैसी स्थिति रहेगी। शनिवार को उत्तर प्रदेश के 68 जिलों घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। बिहार में सुबह 20 शहरों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता हो गई। शुक्रवार को राजस्थान के कई शहरों में और मध्य प्रदेश के 31 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया।
प्रदूषण
राजधानी में फिर बढ़ा प्रदूषण
दिल्ली में सुबह से प्रदूषण के कारण स्मॉग के साथ कोहरा छाया हुआ नजर आया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। शनिवार को राजधानी में न्यूनतम तापमान 5-8 डिग्री और अधिकतम 21-23 डिग्री के बीच रह सकता है। पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण दिन के समय भी सर्दी परेशान करेगी। 2 दिन की राहत के बाद वायु की गुणवत्ता फिर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई। कुछ जगह वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के पार चला गया।
ट्विटर पोस्ट
राजधानी में दिखी स्मॉग की चादर
Delhi | Drone visuals from the AIIMS area as a thick layer of smog blankets the city
AQI (Air Quality Index) around the area is 270, categorised as 'Poor', as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board).
Visuals shot at 7.10 am