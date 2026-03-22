देशभर में जारी रहेगा तूफानी बारिश का कहर, जानिए आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम
क्या है खबर?
पश्चिमी विक्षोभ के असर से देश के अधिकांश इलाकों में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। जहां पिछले दिनों गर्मी पसीने छुड़ा रही थी, वहीं अब सर्द हवाओं ने अलमारियों में पहुंच चुके गर्म कपड़े बाहर निकलवा दिए हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 19 राज्यों में 24 मार्च तक बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कहीं-कहीं 30-85 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है।
तापमान
कई राज्यों में सामान्य से नीचे गिरा पारा
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 25.9 डिग्री तक गिर गया, जो सामान्य से 7.9 डिग्री कम था, जबकि न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश में आज कुछ जिलों में कोहरा और झमाझम बारिश का अलर्ट है। बिहार में भी तूफानी बारिश देखने को मिल सकती है। राजस्थान में भी मौसम में आये बदलाव से अधिकतम तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री कम हो गया है। प्रदेश के पश्चिमी जिलों में आज भी बारिश के आसार हैं।
ट्विटर पोस्ट
अयोध्या में नजर आया कोहरा
#WATCH | Uttar Pradesh: A layer of fog hovers over Ayodhya this morning. pic.twitter.com/mew57wZ8Pb— ANI (@ANI) March 22, 2026
मौसम
दिल्ली में फिर होने लगा सर्द मौसम
दिल्ली में शनिवार को घना कोहरा छाया रहा और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.5 डिग्री गिरकर 13 डिग्री तक रह गया। आज भी राजधानी में कुछ जगह धुंध दिखाई दी। IMD के अनुसार, बादल छाए रहेंगे और ठंडी हवाएं चलने के साथ तेज धूप नहीं निकलेगी, जिससे मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन बारिश का अलर्ट नहीं है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 13-14 और अधिकतम 31 डिग्री रहेगा। सोमवार सुबह से दोपहर तक बारिश के साथ-साथ बिजली कड़कने के आसार हैं।
बर्फबारी
पहाड़ों पर जारी है बर्फबारी का दौर
हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में शनिवार को लगातार 5वें दिन बर्फबारी हुई है, जबकि निचले इलाकों में बारिश दर्ज की गई है। इससे तापमान में भारी गिरावट आई है। राज्य में आज बारिश और हिमपात से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन 23-27 मार्च तक फिर से बारिश के साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। उत्तराखंड के 8 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक का अलर्ट है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं।