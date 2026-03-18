पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत में मौसम ने खाया पलटा, अंधड़-बारिश और बर्फबारी का अलर्ट

पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत में मौसम ने खाया पलटा, अंधड़-बारिश और बर्फबारी का अलर्ट
क्या है खबर?
उत्तर भारत में इन दिनों मौसम के अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं बादल छाए हुए हैं तो कहीं ठंडी हवाओं के कारण सर्दी का अहसास होने लगा है। कई जगह बारिश और ओलावृष्टि के कारण गर्मी से राहत मिली है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 18 मार्च से मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इससे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के अलावा पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधड़-बारिश की संभावना है।
राहत
गर्मी से मिली राहत
राजस्थान में 2 दिन तक हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद गर्मी से राहत मिली है। प्रदेश में 18-20 मार्च तक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी और ओले गिरेंगे। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कई जगह हल्की बारिश और गरज-चमक हुई। छत्तीसगढ़ में मंगलवार को अचानक मौसम बदला और कई जगह बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। बिहार और झारखंड़ में भी अगले कुछ दिन ऐसा ही मौसम रहेगा।
अलर्ट
राजधानी में आज बदलेगा मौसम
दिल्ली समेत NCR इलाक में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सुबह से बादल छाए रहने के साथ शाम या रात के समय गरज-चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। इस दौरान 20-30 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। अधिकतम तापमान 32-34 और न्यूनतम 17-19 रहने के आसार हैं। राजधानी के समीपवर्ती राज्य पंजाब और हरियाणा में भी अलगे 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है।
बर्फबारी
हिमाचल प्रदेश में जारी है बर्फबारी
हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों में लाहौल-स्पीति, कुल्लू, चंबा और किन्नौर के कई इलाकों में बर्फबारी दर्ज की गई। इसके चलते पूरी वादी बर्फ से ढक कई है। यह नजारा देखने के लिए सैलानी भी पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग ने कुल्लू, मंडी और शिमला में ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में 19-20 मार्च को तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि और 70 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है।
ट्विटर पोस्ट
हिमाचल प्रदेश में छाई बर्फ की परत
#WATCH | Himachal Pradesh | Solang in Kullu district shrouded under a thick blanket of snow. pic.twitter.com/CZkTpVnzzn— ANI (@ANI) March 18, 2026