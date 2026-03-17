बारिश और बर्फबारी से फिर लौट आई सर्दी, मौसम विभाग ने दिया अलर्ट

बर्फबारी बर्फबारी ने बढ़ाई सैलानियों की मुसीबत हिमाचल प्रदेश में मनाली स्थित अटल सुरंग और जिले के ऊपरी इलाकों में सोमवार को भारी हिमपात हुआ, जिससे पर्यटकों के सैंकड़ों वाहन फंस गए। इसके अलावा लद्दाख में भी बर्फबारी देखने को मिली है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम मंदिर परिसर पूरी तरह बर्फ की मोटी चादर से ढक गया है। 21 मार्च तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में रुक-रुककर बारिश और बर्फबारी की स्थिति बन सकती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा।

ट्विटर पोस्ट हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के कारण बदं हुआ अटल सुरंग #WATCH | Himachal Pradesh: Tourists stranded in the snowfall have been rescued continuously due to heavy snowfall at the South of Atal Tunnel. The Meteorological Department has issued an orange alert for heavy snowfall and rain in the coming days. (16.03)



(Visual Source: Police) https://t.co/CRd0Igz5GH pic.twitter.com/oe4heDrJKT — ANI (@ANI) March 17, 2026

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तापमान अधिकतम तापमान में आई गिरावट उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे गर्मी से राहत मिली है। कुछ जगहों पर आंधी के साथ बारिश भी दर्ज की गई। आज भी प्रदेश में बादलों की आवाजाही के साथ बारिश और ओले गिरने की संभावना है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कुछ जगह बारिश होने से तापमान 2-4 डिग्री कम हो गया है। बिहार में अगले कुछ दिनों तक पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा, जिससे मौसम खराब बना रहेगा।

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