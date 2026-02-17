पंजाब-हरियाणा समेत 10 राज्यों में बारिश का अलर्ट, बढ़ सकती है सर्दी

सूरज की तलखी बढ़ने से देश के कई राज्यों में तापमान भले ही बढ़ गया हो, लेकिन सर्दी का असर अभी खत्म नहीं हुआ है। उत्तर भारत में कई जगह पारा 30 डिग्री तक पहुंच गया है। ओडिशा समेत कुछ पूर्वी राज्यों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 17-19 फरवरी के बीच हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु समेत पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है।

बर्फबारी पहाड़ों पर जारी है बर्फबारी का कहर नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से 17-18 फरवरी को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड के चमोली, रुद्र प्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और उधमसिंह नगर बारिश होने की संभावना है, जबकि 18-19 फरवरी को कहीं-कहीं बर्फबारी होने के आसार हैं। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी गरज के साथ बादल बरस सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी 2 दिनों तक मौसम खराब रहने का अनुमान है।

बारिश इन राज्यों में रहेगा बारिश का साया मध्य प्रदेश के 15 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है और अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रह सकता है, जबकि राजस्थान के 13 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश और ओले भी गिर सकते हैं। यहां पश्चिमी विक्षोभ का सबसे ज्यादा असर 18 फरवरी को नजर आ सकता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में आज कहीं हल्की बौछारें पड़ने और कुछ इलाकों में कोहरा रहेगा, वहीं बिहार में कुछ जगह धुंध नजर आ रही है।

