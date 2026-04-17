देशभर में लू का प्रकोप शुरू हो गया है

कई राज्यों में 20 अप्रैल तक चलेगी लू, दिल्ली में सुबह-सुबह हुई बारिश

क्या है खबर?

देश के अधिकांश राज्यों में तापमान बढ़ने के कारण भीषण गर्मी पड़ने लगी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों से लू चल रही है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 20 अप्रैल तक इन राज्यों में गर्मी और उमस रह सकती है और तापमान 40-44 डिग्री के बीच बना रहेगा। दूसरी तरफ, 17 अप्रैल को उत्तर भारत के कुछ राज्यों में अंधड़ और हल्की बूंदाबांदी होने के आसार हैं।