बारिश-अंधड़ के कारण कई राज्यों में गर्मी का असर कम हो सकता है

तेज होती गर्मी पर लगेगा विराम, 18 राज्यों में बारिश-अंधड़ का अलर्ट

क्या है खबर?

देशभर में बढ़ती गर्मी के बीच मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। कई राज्यों में बादलों की आवाजाही से सूरज की तल्खी थोड़ी कम हो गई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 14-19 मार्च के बीच राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत 18 राज्यों में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 30-50 किमी/घंटा की रफ्तार से अंधड़ चलने का अनुमान है। दूसरी तरफ झारखंड, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और गोवा में लू का अलर्ट जारी किया है।