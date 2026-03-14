तेज होती गर्मी पर लगेगा विराम, 18 राज्यों में बारिश-अंधड़ का अलर्ट

तेज होती गर्मी पर लगेगा विराम, 18 राज्यों में बारिश-अंधड़ का अलर्ट
क्या है खबर?
देशभर में बढ़ती गर्मी के बीच मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। कई राज्यों में बादलों की आवाजाही से सूरज की तल्खी थोड़ी कम हो गई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 14-19 मार्च के बीच राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत 18 राज्यों में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 30-50 किमी/घंटा की रफ्तार से अंधड़ चलने का अनुमान है। दूसरी तरफ झारखंड, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और गोवा में लू का अलर्ट जारी किया है।
धुंध
यहां अभी भी नजर आ रहा कोहरा
उत्तर प्रदेश में तापमान 40 डिग्री के आस-पास बना हुआ है। यहां आज सुबह 10 जिलों में धुंध छाई नजर आई, जबकि 18 जिलों में बारिश और अंधड़ चलने के आसार हैं। बिहार, पंजाब और हरियाणा में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। राजस्थान में भी शुक्रवार को बादल छाए के कारण गर्मी से थोड़ी राहत मिली। प्रदेश के 8 जिलों में बारिश-अंधड़ के कारण मौसम बिगड़ सकता है। मध्य प्रदेश में 15 मार्च को मौसम में बदलाव के आसार हैं।
ओलावृष्टि
इन राज्यों में गिरेंगे ओले
दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहने के आसार हैं। रविवार को हल्की बारिश हो सकती है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के 8 जिलों में आज बारिश-बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि भी हो सकती है।