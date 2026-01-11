LOADING...
इन राज्यों में गलन वाली ठंड का सितम जारी, पहाड़ी राज्यों में बर्फ बना पानी  
लेखन दिनेश चंद शर्मा
Jan 11, 2026
09:55 am
क्या है खबर?

उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी राज्याें में भीषण सर्दी पड़ रही है। शनिवार का दिन बेहद ठंडा रहा और लोग ठिठुरते नजर आए। दिल्ली में इस सीजन की सबसे ठंडी सुबह रिकाॅर्ड की गई। कश्मीर घाटी में तापमान शून्य से नीचे बना हुआ है, जबकि पंजाब में पारा 1.1 डिग्री तक पहुंच गया। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, 11-15 जनवरी तक दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, में शीतलहर के साथ ही घना कोहरा रहेगा।

अलर्ट 

राजधानी में 2 दिन चलेगी शीतलहर 

दिल्ली में शनिवार की सुबह इस सीजन की सबसे सर्द रही। इस दौरान न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.7 डिग्री कम 4.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बीते 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में लगभग 4 डिग्री की गिरावट आई है। हवाई अड्‌डे पर सुबह 7:30 बजे कोहरे के चलते दृश्यता का स्तर 50 मीटर तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने तापमान में गिरावट को देखते हुए 2 दिनों तक शीतलहर और घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है।

ट्विटर पोस्ट

कोहरे के साथ भीषण सर्दी की चपेट में दिल्ली   

बर्फबारी 

पहाड़ों पर जम गए नदी-नाले 

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में शनिवार को बर्फबारी से शोपियां में तापमान शून्य के नीचे 8.2 डिग्री दर्ज किया गया। साथ ही डल झील समेत पानी के दूसरे स्रोत जम गए। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पारा माइनस में है। पिथौरागढ़ के आदि कैलाश और रुद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम में तापमान माइनस 22 डिग्री दर्ज किया गया, जिससे नदी-नाले, झरने और पाइप लाइन जम चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश में रविवार को 7 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है।

कोल्ड डे 

हरियाणा में रहेगी कोल्ड डे की स्थिति

उत्तर-पश्चिमी सर्द हवाओं से हरियाणा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.9 डिग्री कम रहा। रविवार को ज्यादातर जिलों में सुबह-शाम घना कोहरा रहने की चेतावनी जारी की है। कई इलाकों में कोल्ड डे जैसी स्थिति बनने का अनुमान है। राजस्थान के 14 जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है। इसके चलते प्रदेश के 26 जिलों में सोमवार तक स्कूलाें में अवकाश घोषित किया गया है।

कोहरा 

इन राज्यों में रहेगा घना कोहरा 

उत्तर प्रदेश में पहाड़ों पर बर्फबारी से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके चलते 25 जिलों में शीतलहर और कोहरा छाने का अनुमान है। शनिवार को आजमगढ़ में सबसे कम 3.7 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। मध्य प्रदेश में 7 जिलों में शीतलहर से ठिठुरन बढ़ेगी। 20 से अधिक जिले कोहरे के आगोश में रहेंगे। बिहार के 31 जिलों में बर्फीली हवाओं का अलर्ट जारी किया है, जबकि छत्तीसगढ़ में कई जगह ओस की बूंदें बर्फ बनने लगी हैं।

