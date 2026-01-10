मैदानों राज्यों में पड़ रही कुल्लू-मनाली जैसी सर्दी, 4 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मैदानों राज्यों में पड़ रही कुल्लू-मनाली जैसी सर्दी, 4 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट
क्या है खबर?
बर्फीली हवाओं के कारण उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकाेप जारी है। गलन के कारण लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो गए हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शनिवार (10 जनवरी) के लिए 4 राज्यों- तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, केरल और कर्नाटक में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दूसरी तरफ उत्तर और पूर्वी भारत के 29 शहरों में खतरनाक शीतलहर चलने की संभावना है। 12 जनवरी को इन इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है।
कोहरा
इन राज्याें में कोहरे का भीषण असर
पंजाब के अमृतसर और हरियाणा के अंबाला और हिसार में भीषण कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता 0-25 मीटर के बीच रहने के कारण कई हाईवे पर हादसों का खतरा बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर और वाराणसी सहित 30 जिलों में शीतलहर का प्रकोप है। पश्चिमी हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 5-6 डिग्री नीचे पहुंच गया, जिससे 'कोल्ड डे' की स्थिति बनी हुई है। कोहरे के कारण 50 से ज्यादा ट्रेनें लेट चल रही हैं।
ट्विटर पोस्ट
कोहरे के कारण धीमी पड़ी ट्रेनों की रफ्तार
#WATCH | Uttar Pradesh: Moradabad is experiencing a severe cold wave and dense fog. pic.twitter.com/k6hHE5lBJm— ANI (@ANI) January 10, 2026
कोल्ड डे
इन राज्यों में कोल्ड डे की स्थिति
बिहार के 16 जिलों का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से नीचे पहुंच गया। मौसम विभाग ने शनिवार को 32 जिलों में कोल्ड डे और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में ओस की बूंदें जमकर बर्फ बनने लगी है। यहां रात का तापमान 1-2 डिग्री के आस-पास बना हुआ है। मध्य प्रदेश के 15 से ज्यादा जिलों में कोहरा और कुछ जगह कोल्ड डे का अलर्ट है, जबकि राजस्थान के 13 जिलों में कोहरे की चेतावनी है।
बारिश
बारिश के बाद राजधानी में बढ़ी सर्दी
दिल्ली और NCR में बीते 24 घंटे के दौरान कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। इससे गलन और बढ़ गई है। बादलों की आवाजाही पूरे क्षेत्र में बनी रही, जिससे धूप आती जाती रही। राजधानी में शनिवार सुबह के वक्त कई इलाकों में कोहरा छाया हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया। पालम और सफदरजंग हवाई अड्डों पर दृश्यता 100 मीटर से भी कम दर्ज की गई, जिससे कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं।
तापमान
पहाड़ों के तापमान में जबरदस्त गिरावट
पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर फिलहाल थमा हुआ है, लेकिन शीतलहर का प्रकोप जारी है। कश्मीर घाटी में 'चिल्लई कलां' के असर के चलते श्रीनगर में तापमान माइनस 4 डिग्री तक गिर गया। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में पाला गिरने से सड़कें फिसलन भरी हो गई हैं। उत्तराखंड में लगातार 3 दिन से आदि कैलाश और रुद्रप्रयाग का केदारनाथ धाम का तापमान माइनस 21 डिग्री दर्ज किया गया। चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में पानी की पाइप लाइन जम गई।