कोलकाता गोदाम हादसा: 5 मरे और 18 फंसे, मुख्यमंत्री ने रोके पूरे शहर के निर्माण

अधिकारी ने कोलकाता में निर्माण कार्य पर रोक लगाई

बचाव दल अभी भी मलबे में फंसे लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें ऑक्सीजन और खाना पहुंचाने के लिए मलबे में छेद भी किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, हादसे के वक्त गोदाम में लगभग 50 से 60 मजदूर काम कर रहे थे। इस घटना के बाद, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पूरे कोलकाता में चल रहे सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। यह रोक 31 जुलाई तक जारी रहेगी, जब तक कि एक ऑडिट पूरा नहीं हो जाता।