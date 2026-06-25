कोलकाता गोदाम हादसा: 5 मरे और 18 फंसे, मुख्यमंत्री ने रोके पूरे शहर के निर्माण
24 जून को कोलकाता के तारातला इलाके में बन रहा एक गोदाम ढह गया। इस हादसे में 5 मजदूरों की जान चली गई, जबकि कम से कम 18 लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। पुलिस ने अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी शामिल है। वहीं, 6 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। हादसे की गहन जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन भी किया गया है।
अधिकारी ने कोलकाता में निर्माण कार्य पर रोक लगाई
बचाव दल अभी भी मलबे में फंसे लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें ऑक्सीजन और खाना पहुंचाने के लिए मलबे में छेद भी किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, हादसे के वक्त गोदाम में लगभग 50 से 60 मजदूर काम कर रहे थे। इस घटना के बाद, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पूरे कोलकाता में चल रहे सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। यह रोक 31 जुलाई तक जारी रहेगी, जब तक कि एक ऑडिट पूरा नहीं हो जाता।