वोट के लिए मीलों उड़े भारतीय, वायरल वीडियो देख सलाम करेंगे आप
एक भावुक कर देने वाला वीडियो आजकल खूब वायरल हो रहा है। इसमें विदेशों में रह रहे मतदाताओं से भरी एक इंडिगो फ्लाइट दिखाई गई है। ये सभी 23 अप्रैल को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अपना वोट डालने के लिए सिंगापुर से तिरुचिरापल्ली जा रहे थे। यह पल उस वक्त और भी खास बन गया, जब पायलट कैप्टन प्रदीप कृष्णन ने यात्रियों से पूछा कि उनमें से कितने लोग वोट देने के लिए घर लौट रहे हैं। लगभग सभी यात्रियों ने अपने हाथ उठा दिए। इस पर कैप्टन ने सभी को याद दिलाया कि लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाना कितना ज़रूरी है।
तमिलनाडु में 85.03 प्रतिशत मतदान हुआ
तमिलनाडु में इस बार 1952 के बाद हुए किसी भी विधानसभा चुनाव की तुलना में सबसे ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। कुल 85.03 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस चुनाव में एमके स्टालिन, एडप्पाडी के पलानीस्वामी और अभिनेता विजय जैसे कई बड़े नाम अपनी किस्मत आजमा रहे थे। सभी 234 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई है और चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। मतदान में यह भारी बढ़ोतरी, खासकर विदेशों में रह रहे मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी, यह दिखाती है कि आज की पीढ़ी में नागरिक भागीदारी को लेकर काफी उत्साह बढ़ गया है।