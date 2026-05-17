लद्दाख: 2027 जनगणना के लिए उपराज्यपाल ने लॉन्च किया सेल्फ-पोर्टल, 15 दिनों में दर्ज कराएं अपनी पहचान

2027 जनगणना: दो चरणों में, 11,718.24 करोड़ रुपये का बजट

यह जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण, यानी घरों की सूची बनाने का काम, अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 के बीच चलेगा और उसके बाद फरवरी 2027 में जनसंख्या की गणना की जाएगी। 11,718.24 करोड़ रुपये के बजट और डेटा सुरक्षा के लिए डिजिटल एकीकरण के साथ, इसका मकसद सही जानकारी जुटाकर बेहतर नीतियां बनाना है। सोशल मीडिया पर सक्सेना ने लिखा, "जनगणना नीतियों को आकार देने, संसाधनों की योजना बनाने और हमारे राष्ट्र के विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।"