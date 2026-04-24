भारत की कूटनीति में नया अध्याय: FTA सूत्रधार विक्रम दोराईस्वामी अब चीन में राजदूत, लंदन को मिला नया चेहरा

पेरियासामी कुमरन बनेंगे उच्चायुक्त

विक्रम दोराईस्वामी के जाने पर लंदन के राजनयिकों और स्थानीय समुदाय के नेताओं ने उन्हें गर्मजोशी से विदाई दी। उन्होंने उनके नेतृत्व और भारत-ब्रिटेन के रिश्ते को मजबूत करने के उनके प्रयासों की खूब तारीफ की, खासकर व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को लेकर। अब जब वे बीजिंग जा रहे हैं, पेरियासामी कुमरन नए उच्चायुक्त के तौर पर उनकी जगह लेंगे। उनका लक्ष्य होगा कि दोराईस्वामी ने जो गति पैदा की थी, उसे आगे बढ़ाएं।