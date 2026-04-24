भारत की कूटनीति में नया अध्याय: FTA सूत्रधार विक्रम दोराईस्वामी अब चीन में राजदूत, लंदन को मिला नया चेहरा
विक्रम दोराईस्वामी ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। अब वे चीन में भारत के राजदूत की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। लंदन में अपने 3 साल के कार्यकाल के दौरान, उन्होंने भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौता (FTA) को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभाई। ब्रिटेन के अधिकारियों ने इसे दोनों देशों के लिए एक बड़ी जीत बताया है।
पेरियासामी कुमरन बनेंगे उच्चायुक्त
विक्रम दोराईस्वामी के जाने पर लंदन के राजनयिकों और स्थानीय समुदाय के नेताओं ने उन्हें गर्मजोशी से विदाई दी। उन्होंने उनके नेतृत्व और भारत-ब्रिटेन के रिश्ते को मजबूत करने के उनके प्रयासों की खूब तारीफ की, खासकर व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को लेकर। अब जब वे बीजिंग जा रहे हैं, पेरियासामी कुमरन नए उच्चायुक्त के तौर पर उनकी जगह लेंगे। उनका लक्ष्य होगा कि दोराईस्वामी ने जो गति पैदा की थी, उसे आगे बढ़ाएं।