वेनेजुएला की मदद लिए भारत का 'ऑपरेशन अमिस्ताद'

वेनेजुएला की मदद लिए भारत का 'ऑपरेशन अमिस्ताद', चिकित्सा दल और राहत सामग्री भेजी

लेखन गजेंद्र 04:36 pm Jun 26, 202604:36 pm

क्या है खबर?

वेनेजुएला में 2 घातक भूकंप की त्रासदी दुनियाभर में लोगों को व्यथित कर रही है। भारत सरकार ने इस संकट की घड़ी में दक्षिणी अमेरिकी देश के लिए 'ऑपरेशन अमिस्ताद' शुरू कर मदद का हाथ बढ़ाया है। सरकार ने शुक्रवार को ऑपरेशन के तहत भारतीय वायुसेना के दो C-17 ग्लोबमास्टर विमानों से सेना की 41 सदस्यीय मेडिकल टीम को रवाना किया है। उनके साथ 6 टन राहत सामग्री, जरूरी दवाइयां और स्वदेशी रूप से विकसित अत्याधुनिक 'भीष्म क्यूब' है।