CBSE री-इवैल्यूएशन: नंबरों में गड़बड़ी, देरी और सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक

CBSE ने छात्र का X अकाउंट ब्लॉक किया

अधिवक्ता विनीत जिंदल का दावा है कि एक छात्र ने अपने नतीजे के बारे में सवाल पूछा था, जिसके बाद CBSE ने उसका X अकाउंट ब्लॉक कर दिया। इससे छात्रों को लगता है कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। CBSE ने 21 जून को घोषणा की थी कि 12वीं के री-इवैल्यूएशन के 87 प्रतिशत नतीजे जारी हो चुके हैं, पर कई छात्र अभी भी अपने अंकों का इंतजार कर रहे हैं।

ऐसे में कॉलेज में दाखिले का तनाव उन छात्रों के लिए बढ़ गया है, जो अब भी नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। श्रीवास्तव ने बताया कि वे देरी से काफी निराश हैं, और उनकी यह बात उन कई अन्य छात्रों से मेल खाती है जो जवाबों के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं।