वाराणसी: व्यवसायी की भीड़ ने पीट-पीटकर की हत्या, 2 गिरफ्तार
रविवार रात वाराणसी में एक दर्दनाक घटना सामने आई। 36 साल के व्यवसायी मनीष सिंह ने अपनी कार से सड़क किनारे बर्तन धो रही एक महिला को गलती से टक्कर मार दी। मनीष ने अपनी कार तुरंत रोकी और बाहर निकलकर घायल महिला की मदद करने तथा उसका हाल जानने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, स्थानीय ग्रामीणों और महिला के परिजनों ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने मनीष को लाठियों और पत्थरों से बुरी तरह मारा। उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें बचाया नहीं जा सका और उनकी मौत हो गई।
15 लोगों के खिलाफ FIR, 2 गिरफ्तार
मनीष के परिवार ने न्याय की मांग करते हुए इलाके में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और 15 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। इनमें से 8 नामजद हैं, जबकि 7 अन्य अज्ञात हैं। सोमवार तक पुलिस ने इस मामले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इलाके में और हिंसा न भड़के और शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी है।