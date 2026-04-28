वाराणसी: व्यवसायी की भीड़ ने पीट-पीटकर की हत्या, 2 गिरफ्तार देश Apr 28, 2026

रविवार रात वाराणसी में एक दर्दनाक घटना सामने आई। 36 साल के व्यवसायी मनीष सिंह ने अपनी कार से सड़क किनारे बर्तन धो रही एक महिला को गलती से टक्कर मार दी। मनीष ने अपनी कार तुरंत रोकी और बाहर निकलकर घायल महिला की मदद करने तथा उसका हाल जानने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, स्थानीय ग्रामीणों और महिला के परिजनों ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने मनीष को लाठियों और पत्थरों से बुरी तरह मारा। उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें बचाया नहीं जा सका और उनकी मौत हो गई।