शेयर बाजार: सेंसेक्स में 450 अंकों की उछाल दर्ज, क्या है इस तेजी की वजह?
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में आज (28 अप्रैल) भी सुबह-सुबह तेजी देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ देर बाद सेंसेक्स में करीब 450 अंकों की उछाल दर्ज हुई है। हालांकि, सुबह करीब 10:10 बजे सेंसेक्स 120.46 अंक बढ़कर 77,424.09 पर था, जबकि निफ्टी 68.80 अंक चढ़कर 24,161.50 पर पहुंच गया। थोड़ी गिरावट के बाद बाजार में सुधार आ गया है और निवेशकों की खरीदारी से इंडेक्स हरे निशान में बना हुआ है।
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वैल्यू बाइंग और कम वोलैटिलिटी का असर
शुरुआती बढ़त के बाद बाजार में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन निवेशकों ने निचले स्तर पर शेयर खरीदे, जिससे बाजार को मजबूत सहारा मिला है। इंडिया VIX करीब 3 प्रतिशत गिरकर 18 के आसपास आ गया, जो कम जोखिम और बेहतर माहौल का संकेत देता है। कम वोलैटिलिटी से निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और वे ज्यादा निवेश करते हैं। इसी कारण बाजार में धीरे-धीरे सुधार हुआ और सेंसेक्स-निफ्टी दोनों में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है।
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ग्लोबल संकेत और सेक्टर का सपोर्ट
अंतरराष्ट्रीय बाजारों से भी आज सकारात्मक संकेत मिले, जिससे भारतीय बाजार को मजबूत सहारा मिल रहा है और निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ता दिख रहा है। अमेरिका में टेक शेयरों की बढ़त से प्रमुख इंडेक्स रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए। एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख रहा, लेकिन कुल मिलाकर माहौल सकारात्मक और संतुलित है। FMCG और रियल्टी को छोड़कर ज्यादातर सेक्टर में बढ़त रही, जबकि स्मॉलकैप इंडेक्स 0.89 प्रतिशत और मिडकैप 0.38 प्रतिशत ऊपर रहे, जिससे बाजार को मजबूती मिली।
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अन्य कारणों से भी मिला सहारा
बाजार में तेजी के पीछे जियोपॉलिटिकल तनाव में कमी और ब्याज दरों को लेकर स्थिर उम्मीदें भी बड़ी वजह बनीं हैं। ईरान से जुड़े हालात में सुधार की खबरों से निवेशकों को राहत मिली और बाजार में सकारात्मक माहौल बना। निफ्टी एक्सपायरी डे होने के कारण ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन बदली, जिससे बाजार में हलचल बढ़ी हैं। इन सभी कारणों ने मिलकर बाजार को मजबूत सपोर्ट दिया और गिरावट के बाद अच्छी रिकवरी देखने को लगातार मिल रही है।