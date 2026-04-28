नागार्जुन की 100वीं फिल्म की शूटिंग शुरू

नागार्जुन की 100वीं फिल्म को मिला तब्बू का साथ, 28 साल बाद दोनों की दमदार वापसी

लेखन ज्योति सिंह 10:44 am Apr 28, 202610:44 am

क्या है खबर?

साउथ के दिग्गज सुपरस्टार अक्किनेनी नागार्जुन अपनी 100वीं फिल्म को लेकर काफी समय से चर्चा में हैं। रा कार्तिक द्वारा निर्देशित इस फिल्म का अस्थायी शीर्षक 'King100' है, जिसमें उन्हें मुख्य किरदार में देखा जाएगा। निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए बताया कि फिल्म प्री-प्रोडक्शन से मुख्य शूटिंग चरण में पहुंच चुकी है। शूटिंग कई चरणों में होने की उम्मीद है। इसमें तब्बू एक अहम किरदार निभाएंगी जो नागार्जुन के साथ उनकी वापसी का संकेत होगा।