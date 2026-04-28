आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 1,400 अरब रुपये के गूगल AI डाटा सेंटर की रखी नींव

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आज (28 अप्रैल) विशाखापत्तनम के पास एक बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डाटा सेंटर की नींव रखी है। यह प्रोजेक्ट करीब 15 अरब डॉलर (लगभग 1,400 अरब रुपये) का बताया जा रहा है और इसमें गूगल की भागीदारी है। यह कदम राज्य के डिजिटल विकास को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। इससे तकनीकी क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है।

क्षमता 1 गीगावाट क्षमता वाला बड़ा प्रोजेक्ट गूगल का यह AI डाटा सेंटर करीब 1 गीगावाट की क्षमता वाला होगा, जो इसे भारत के सबसे बड़े AI डाटा सेंटर में शामिल करता है। इसमें आधुनिक AI क्लाउड सिस्टम और बड़े स्तर पर डाटा स्टोरेज की सुविधा मिलेगी। इससे कंपनियों को तेजी से डाटा प्रोसेस करने और नई तकनीकों पर काम करने में मदद मिलेगी। यह प्रोजेक्ट देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा और टेक्नोलॉजी सेक्टर में विकास को बढ़ावा देगा।

इकोसिस्टम 600 एकड़ में बनेगा डिजिटल इकोसिस्टम यह परियोजना तारलुवाड़ा, अदिविवरम और रामबिल्ली गांवों में करीब 600 एकड़ जमीन पर विकसित की जाएगी। इसमें कई निजी कंपनियां भी भाग लेंगी, जो मिलकर एक बड़ा डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करेंगी। इस क्षेत्र को टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे स्थानीय स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा और आसपास के इलाकों में आर्थिक गतिविधियां भी काफी तेजी से बढ़ेंगी, जिससे क्षेत्र का विकास होगा।

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