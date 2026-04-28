दाऊद इब्राहिम के करीबी सलीम डोला को भारत लाया गया, इस्तांबुल में हुआ था गिरफ्तार

जांच

मुंबई से दुबई शिफ्ट हुआ था डोला

डोला ने भारत में अपना ड्रग कारोबार मजबूत करने के बाद उसे वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस की वांछित सूची में आने के बाद वह 2015-16 में मुंबई के डोंगरी से दुबई में शिफ्ट हो गया। उसने वैश्विक सिंथेटिक ड्रग नेटवर्क को भारत, दुबई और अन्य देशों तक फैलाया। वह दुबई से अपना कारोबार चलाता था। उसे काफी समय से भारतीय पुलिस और एजेंसियां तलाश रही थीं। उसके पास सऊदी का पासपोर्ट भी है।