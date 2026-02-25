उत्तराखंड: ऊधम सिंह नगर में खाली प्लॉट में नमाज पढ़ रहे व्यक्ति को लात-डंडों से पीटा
क्या है खबर?
उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में मुस्लिम के खिलाफ हिंसा का मामला सामने आया है। यहां के रूद्रपुर इलाके में एक खाली प्लॉट में नमाज पढ़ रहे एक मुस्लिम व्यक्ति को एक मंदिर के प्रबंधक ने डंडों और लात से बुरी तरह पीटा और गालियां दी गईं। आरोप है कि व्यक्ति से जबरन 'जय श्रीराम' के नारे लगवाए गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। पुलिस ने आरोपी अरविंद शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
घटना
क्या है पूरा मामला?
पुलिस ने बताया कि रेशमबाड़ी निवासी शाहिद अटारिया मंदिर के पास बन रहे मकान में राजमिस्त्री का कार्य कर रहे हैं। रमजान के कारण शाहिद मंदिर परिसर के बाहर एक खुले प्लॉट में नमाज पढ़ रहा थे। तभी मंदिर प्रबंधक अरविंद शर्मा वहां पहुंच गए और शाहिद को लात मार दी। इसके बाद शर्मा ने आरोपी को डंडों से पीटा और गंदी गालियां दीं। पीड़ित शाहिद से 'जय श्रीराम' नारे लगवाए गए और माफी मांगने पर उसे छोड़ा गया।
जांच
अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं
पुलिस का कहना है कि शाहिद की शिकायत पर उन्होंने शर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115, 351 और 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें जानबूझकर मारना या चोट पहुंचाना, धमकी देना और जान से मारने या गंभीर नुकसान पहुंचाने का आरोप है। अभी तक पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। उसका कहना है कि वह मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस ने घटना पर भाजपा सरकार को घेरा है।
ट्विटर पोस्ट
सावधान- वीडियो में अपशब्दों का उपयोग किया गया है
ये क्या बदतमीजी है ?— Dr. Ragini Nayak (@NayakRagini) February 25, 2026
इस उजड्ड,नफ़रती अरविंद शर्मा की बेशर्मी देखो कि एक दिहाड़ी मजदूर शाहिद खाली ज़मीन पर नमाज़ पढ़ रहा था
तो उसे धक्का दे कर लातों और डंडों से पीटने लगा, गाली-गलौज करने लगा
बात उत्तराखंड के रुद्रपुर की है
तो धामी जी बताइए
आपकी पुलिस इस आतंकी को कब गिरफ़्तार… pic.twitter.com/fSqd1GBYd0
जानकारी
हाल में कश्मीरी बच्चों को पीटा गया था
उत्तराखंड में मुस्लिमों पर हिंसा के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हाल में देहरादून के विकास नगर इलाके में 18 साल के कश्मीरी मुस्लिम शॉल विक्रेता मोहम्मद दानिश और उसके नाबालिग भाई पर लोहे की रॉड से हमला किया गया था। उनके फ्रैक्चर हुआ था।