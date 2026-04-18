उत्तराखंड बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट अप्रैल के आखिरी हफ्ते में जारी होंगे देश Apr 18, 2026

उत्तराखंड के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (UBSE) 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे अप्रैल के आखिरी हफ्ते में जारी करेगा। अपने नतीजे देखने के लिए छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in या फिर results.digilocker.gov.in पर जा सकते हैं। इस साल 2.15 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने ये परीक्षाएं दी थीं। इनमें 10वीं में करीब 1.12 लाख और 12वीं में लगभग 1.03 लाख छात्र-छात्राएं शामिल थे।