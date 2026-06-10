उत्तराखंड के मसूरी में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी पर्यटकों की कार

उत्तराखंड के मसूरी में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी पर्यटकों की कार, 4 की मौत

लेखन गजेंद्र 03:43 pm Jun 10, 202603:43 pm

क्या है खबर?

उत्तराखंड के मसूरी में बुधवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। यहां पर्यटकों की एक कार 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे के समय कार में 4 लोग सवार थे। हादसा मसूरी-देहरादून के बीच कोल्हूखेत के पास हुआ है। कार में सवार सभी 4 पर्यटकों की मौत हो गई है। इनकी पहचान हरियाणा के सोनीपत निवासी सत्यप्रकाश, गाजियाबाद निवासी मनित और सविता और दिल्ली के करोल बाग निवासी संगीता (46) के रूप में हुई है।