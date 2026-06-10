उत्तराखंड के मसूरी में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी पर्यटकों की कार, 4 की मौत
क्या है खबर?
उत्तराखंड के मसूरी में बुधवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। यहां पर्यटकों की एक कार 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे के समय कार में 4 लोग सवार थे। हादसा मसूरी-देहरादून के बीच कोल्हूखेत के पास हुआ है। कार में सवार सभी 4 पर्यटकों की मौत हो गई है। इनकी पहचान हरियाणा के सोनीपत निवासी सत्यप्रकाश, गाजियाबाद निवासी मनित और सविता और दिल्ली के करोल बाग निवासी संगीता (46) के रूप में हुई है।
हादसा
ब्रेक फेल होने से खाई में गिरी कार
पर्यटक मारुति सिलेरियो कार (DL5CS4610) से उत्तरकाशी से लौट रहे थे, तभी उन्होंने पास की एक दुकान से कुछ सामान खरीदा था। गाड़ी में वापस बैठने के बाद वे जैसे ही आगे बढ़े कार ढलान पर लुढकने लगी और देखते ही देखते खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि उनकी कार का ब्रेक फेल हो गया था, जिससे यह हादसा हुआ। जिला प्रशासन, पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की टीम मौके पर है।
हादसा
टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी हादसा
टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में चल्थी कठौल के पास भी हादसा हुआ है। यहां बुधवार तड़के पर्यटकों की कार 70 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार 5 यात्री घायल हो गए। सभी हरियाणा सोनीपत के रहने वाले हैं। उनकी कार (HR 10AN7221) मुनस्यारी से आ रही थी, तभी चालक को झपकी आने से कार अनियंत्रित हो गई। हादसे में मोहित (33), अमनदीप (30), अतुल (32), विवेक सिंह (32) और चालक आदित्य (32) घायल हो गए हैं।
ट्विटर पोस्ट
हादसे के बाद मौके पर बचाव दल
उत्तरकाशी से लौट रहे पर्यटकों की एक गाड़ी मसूरी देहरादून के बीच कोल्हूखेत के पास 500 मी गहरी खाई में गिरी, चार की मौत। पुलिस की माने तो मारुति सिलेरियो कार सँ DL5CS4610 का ढलान पर संभवतः ब्रेक फेल होने की वजह से तेजी से अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, घटना की जाँच की जा… pic.twitter.com/QjSM0VkCIS— Ajit Singh Rathi (@AjitSinghRathi) June 10, 2026