केदारनाथ में मुख्यमंत्री धामी का दौरा, श्रद्धालु तड़के 2 बजे से कतार में खड़े
क्या है खबर?
उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में VIP संस्कृति के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के बाद भी श्रद्धालुओं को दरकिनार किया जा रहा है। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें केदारनाथ में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार दिख रही है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम आने वाले हैं, इसलिए आम श्रद्धालुओं का दर्शन रोक दिया गया है। सभी श्रद्धालु तड़के 2 बजे से कतार में खड़े हैं।
समस्या
रोजाना सुबह 6 बजे शुरू होते हैं दर्शन
वीडियो एक्स पर साझा कर पत्रकार सचिन गुप्ता ने लिखा कि गाजियाबाद के रितेश ने यह वीडियो केदारनाथ से साझा किया है, जिसमें वह बता रहे हैं कि रात 2 बजे से कतार लगना शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि दर्शन सुबह 6 बजे से शुरू होते हैं, लेकिन यह सुबह 7 बजे तक शुरू नहीं हुए। रितेश ने स्थानीय अधिकारियों से पूछताछ की तो पता चला कि मुख्यमंत्री आएंगे, इसलिए दर्शन सुबह 9 बजे के बाद शुरू होंगे।
दर्शन
रोजाना पहुंच रहे 18 से 20,000 श्रद्धालु
जागरण वेबसाइट के मुताबिक, प्रशासन ने दर्शन को सुचारू बनाने के लिए टोकन प्रणाली शुरू की है, लेकिन उसका असर नहीं दिख रहा। रोजाना 18,000 से 20,000 श्रद्धालु आ रहे हैं और डेढ़ किलोमीटर की कतार में घंटों खड़े होते हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री धामी केदारनाथ में पहले दर्शन करेंगे और उसके बाद कई योजना का शिलान्यास करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी कई बार VIP संस्कृति की आलोचना कर चुके हैं और इसे गलत बताया है।
ट्विटर पोस्ट
केदारनाथ में श्रद्धालुओं की कतार
उत्तराखंड –— Sachin Gupta (@Sachingupta) May 8, 2026
यह Video केदारनाथ धाम से गाजियाबाद के रितेश ने शेयर किया है। वह बता रहे हैं कि रात 2 बजे से लाइन लगनी शुरू हो गई थी। सुबह 6 बजे से दर्शन प्रारंभ हो जाते हैं, जो सुबह 7 बजे तक भी शुरू नहीं हुए हैं। इन्हें बताया गया है कि CM साहब आएंगे, इसलिए दर्शन 9 बजे के बाद शुरू… pic.twitter.com/c4JqOFsmGO