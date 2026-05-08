केदारनाथ में श्रद्धालु की कतार नहीं हो रही खत्म (फाइल तस्वीर)

केदारनाथ में मुख्यमंत्री धामी का दौरा, श्रद्धालु तड़के 2 बजे से कतार में खड़े

लेखन गजेंद्र 12:36 pm May 08, 202612:36 pm

क्या है खबर?

उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में VIP संस्कृति के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के बाद भी श्रद्धालुओं को दरकिनार किया जा रहा है। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें केदारनाथ में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार दिख रही है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम आने वाले हैं, इसलिए आम श्रद्धालुओं का दर्शन रोक दिया गया है। सभी श्रद्धालु तड़के 2 बजे से कतार में खड़े हैं।