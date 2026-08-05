हरिद्वार में कांवड़ियों पर फूल बरसा रही पुलिस

हरिद्वार में पुलिसकर्मी पर नशे में कांवड़ खंडित करने का आरोप; उत्पात मचाया, पुलिसकर्मी को दौड़ाया

लेखन गजेंद्र 06:55 pm Aug 05, 202606:55 pm

क्या है खबर?

उत्तराखंड के हरिद्वार से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी पर कांवड़ खंडित करने का आरोप लगाकर कांवड़ियों ने खूब उत्पात मचाया। घटना गंगनहर में कांवड़ पटरी मार्ग की बताई जा रही है। पुलिसकर्मी पर नशे में कांवड़ खंडित करने का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद कुछ कांवड़िये एक पुलिसकर्मी को दौड़ाते और कार तोड़ते दिख रहे हैं। वीडियो की न्यूजबाइट्स पुष्टि नहीं करता है। हालांकि, मामले पर अभी पुलिस का बयान नहीं आया है।