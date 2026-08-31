उत्तराखंड के जिम मालिक मोहम्मद दीपक को सुप्रीम कोर्ट से राहत, उनके खिलाफ कार्रवाई पर रोक

दीपक ने सु्प्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उत्तराखंड हाई कोर्ट के निर्देश को चुनौती दी थी, जिसने मार्च 2026 में उनके खिलाफ FIR रद्द करने से इनकार कर दिया था।

साथ ही, कोर्ट ने मामले पर दीपक के सोशल मीडिया पर बोलने से भी रोक लगाई थी। कोर्ट को आशंका थी कि इससे पुलिस जांच में बाधा आएगी।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि FIR की कार्यवाही और हाई कोर्ट के आदेश का प्रभाव और संचालन स्थगित रहेगा।