उत्तराखंड में सवर्ण लड़की से प्रेम करने पर दलित युवक की हत्या

उत्तराखंड: सवर्ण लड़की से प्रेम करने पर दलित युवक से हैवानियत, नाखून उखाड़े-पैर में कील ठोंकी

लेखन गजेंद्र 05:15 pm Jun 10, 202605:15 pm

क्या है खबर?

उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में एक उच्च जाति की लड़की से प्यार करने पर दलित युवक की निर्मम हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। युवक के परिवार ने दावा किया है कि 18 वर्षीय केतन लाल की न सिर्फ हत्या की गई बल्कि उसे यातनाएं दी गई। उसके पैर के नाखून उखाड़ दिए गए और पैरों में कील ठोंक दी गई। घटना से इलाके में आक्रोश फैल रहा है। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं।